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Nevşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi.

23.09.2019 14:26Nevşehir'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi.
Şahinler köyünde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 45 yaşındaki Yeter Baysal'ın cenazesi, Şahinler camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, çiftin çocukları, yakınları ve köy halkı katıldı.
Dün, Yeter Baysal ile eşi Necmettin Baysal (52) evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda kocası tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi Yeter Baysal hayatını kaybetmişti. Evdeki bir odaya kendini kilitleyen Necmettin Baysal, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Gülşehir, Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

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