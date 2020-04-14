Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nevşehir'de eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı

Nevşehir'de eşini bıçakla yaralamasının ardından kaçan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

14.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:16
Nevşehir'de eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı
Nevşehir 'de eşini bıçakla yaralamasının ardından kaçan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 350 Evler Mahallesinde ikametten uzaklaştırma tedbiri bulunan 29 yaşındaki Ü.E., eşi ile çıkan tartışma sonrasında eşini önce dövdü ardından sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin polis ekiplerine bildirmesi sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi geldi. Eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçan koca, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Haberler ›› 3. Sayfa ››Nevşehir'de eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:50: Maganda kurşunuyla değil kendi kendini vurmuş - Haberler 15:46: Fethiye'de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu - Haberler 15:46: Zihinsel engelli oğlu tarafından darp edildiği iddia edilen kadın kalp krizi geçirerek hayatını... - Haberler 15:46: Uzmanlardan "erken uyumak, karbon emisyonunu azaltır" açıklaması - Haberler 15:44: Önce iş yerini yaktı sonra silahla dehşet yaşattı - Haberler 14:56: Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı - Haberler 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi