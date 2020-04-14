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Nevşehir'de eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Nevşehir'de, hakkında ikametten uzaklaştırma tedbir kararı bulunan kişi, eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklandı.

14.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:34
Nevşehir'de eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Nevşehir 'de, hakkında ikametten uzaklaştırma tedbir kararı bulunan kişi, eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ü.E. (29), uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eşinin 350 Evler Mahallesi'ndeki evine gitti.
Kavga ettiği eşini darbedip, bıçakla yaralayan Ü.E, polis tarafından gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.E, nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.
Zanlının, "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan da arandığı belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Nevşehir, Güncel
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