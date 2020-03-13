Nevşehir'de fahiş fiyat artışına geçit verilmeyecek
Nevşehir'de korona virüsü bahane ederek ürünlerinde fahiş fiyat artışlarına giden işletmelere yönelik zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştıracak.
13.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:16
Nevşehir 'de korona virüsü bahane ederek ürünlerinde fahiş fiyat artışlarına giden işletmelere yönelik zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştıracak.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, korona virüsünü bahane ederek başta kolonya ve dezenfektan olmak üzere ürünlerinde fahiş fiyat belirleyen işletmelere karşı her türlü tedbiri aldıklarını ve bu konuda zabıta ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdıklarını söyledi. Arı, "Bu hassas süreçte fırsatçılara asla fırsat vermeyeceğiz. İlimizde dezenfektan malzemeleri olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri ile ilgili fahiş fiyat uygulaması ve stoklama yapmak isteyenlere karşı zabıta ekiplerimiz düzenli denetlemeler yapmaktadır. Vatandaşlarımız bu konuyla ilgili her türlü şikayetlerini belediyemizin 153 çağrı merkezine ve Nevşehir Belediyesinin 0537 850 50 50 whatsapp ihbar hattına yapabilirler." diye konuştu. - NEVŞEHİR
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, korona virüsünü bahane ederek başta kolonya ve dezenfektan olmak üzere ürünlerinde fahiş fiyat belirleyen işletmelere karşı her türlü tedbiri aldıklarını ve bu konuda zabıta ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdıklarını söyledi. Arı, "Bu hassas süreçte fırsatçılara asla fırsat vermeyeceğiz. İlimizde dezenfektan malzemeleri olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri ile ilgili fahiş fiyat uygulaması ve stoklama yapmak isteyenlere karşı zabıta ekiplerimiz düzenli denetlemeler yapmaktadır. Vatandaşlarımız bu konuyla ilgili her türlü şikayetlerini belediyemizin 153 çağrı merkezine ve Nevşehir Belediyesinin 0537 850 50 50 whatsapp ihbar hattına yapabilirler." diye konuştu. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
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