Nevşehir'de Fetö'da 24 Kişiye İşlem Yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 24 kişiye yasal işlem yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 kişiyi gözaltına aldı. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden 20'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 1 kişi ise mahkeme tarafından denetimlik serbestlik alarak serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR
Cumhuriyet Başsavcılığı,Nevşehir
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:00