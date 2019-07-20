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Nevşehir'de FETÖ'dan 1 kişiye adli işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

20.07.2019 15:59 Nevşehir
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa

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