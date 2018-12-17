Nevşehir'de Fetö'dan 11 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından son bir hafta içerisinde FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında 11 kişiye yasal işlem yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliye sevk edilen 5 şüpheliden ikisi denetim serbestlik, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Nevşehir
Kaynak: İHA