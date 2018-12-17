17 Aralık 2018, 14:03
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Nevşehir'de Fetö'dan 11 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı

Nevşehir

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından son bir hafta içerisinde FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında 11 kişiye yasal işlem yapıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından son bir hafta içerisinde FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında 11 kişiye yasal işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliye sevk edilen 5 şüpheliden ikisi denetim serbestlik, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR Nevşehir
Kaynak: İHA

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