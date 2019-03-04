04 Mart 2019, 17:42
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Nevşehir'de Fetö'dan 12 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı

Nevşehir

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 12 kişi yakalandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 12 kişi yakalandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 kişi yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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