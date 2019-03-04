Nevşehir'de Fetö'dan 12 Kişiye Yasal İşlem Yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 12 kişi yakalandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 kişi yakalandı. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA