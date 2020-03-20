Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Nevşehir'de FETÖ'dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı - Haberler

Nevşehir'de FETÖ'dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekiplerince 2 şüpheli yakalandı.

20.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:32
Nevşehir'de FETÖ'dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekiplerince 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika Haberleri

Uzmanlardan "koronavirüs yalnızlığı" uyarısı - Haberler Park halindeki araç kurşunlandı - Haberler Razer, Corona Virüsü'ne Karşı Cerrahi Maske Üretecek - Haberler Horizon: Zero Dawn - Complete Edition'da FOV Ayarı Olmayacak - Haberler Facebook, Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüsün Yayılmasını Önlemek için Çalışıyor - Haberler Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti - Haberler Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi - Haberler Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı - Haberler Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı - Haberler
Loading