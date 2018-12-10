Nevşehir'de Fetö'dan 33 Kişiye İşlem Yapıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:07



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:07

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında Nevşehir'de son bir hafta içerisinde 33 kişiye yasal işlem yapıldı.Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ PDY terör örgütü soruşturması kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 33 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslardan 1 şahıs mahkemece denetimlik serbestlik kararı, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 28 şüpheliye adli işlem 3 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi., - NEVŞEHİR