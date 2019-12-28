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Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şahsa işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı.

28.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:52 Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şahsa işlem yapıldı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'üne adli işlem yapılırken bir şüpheliye ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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