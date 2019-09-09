Haberler» 3. Sayfa» Haber

Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şüpheliye işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheliye işlem yapıldı.

09.09.2019 11:05 Nevşehir'de FETÖ'dan 4 şüpheliye işlem yapıldı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4 şüpheliye işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:06   Hakkari şehidi Sarı için tören düzenlendi
12:00   Bir haftada bin 420 kaçak göçmen yakalandı
12:00   İnönü'de trafik kazası
11:59   (Özel) Bursa'da korkunç senaryoyu polis bozdu...
11:59   Bursa'da jandarma ekipleri servis denetiminde
11:59   Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde durakta oturduğu sırada 23 yaşındaki Halit Uyar'ı bıçaklayarak öldüren...
11:58   Londra'da 4 katlı binada yangın