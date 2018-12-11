Nevşehir'de Fetö'dan Öğretim Görevlisi 4 Kişi Gözaltına Alındı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında öğretim görevlisi 4 kişi gözaltına alındı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesinde öğretim görevlileri M.Ç., S.G.D. M.Z.K. ve daha önce meslekten ihraç edilmiş olan öğretim görevlisi T.Y. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan öğretim görevlilerinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Nevşehir
11 Aralık 2018 Salı 15:55