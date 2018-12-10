10 Aralık 2018, 16:19
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Nevşehir'de, Fetö/pdy'den 33 Kişiye İşlem Yapıldı

Nevşehir

NEVŞEHİR'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında son 1 haftada 33 kişiye yasal işlem yapıldı.

NEVŞEHİR'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında son 1 haftada 33 kişiye yasal işlem yapıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalarda  Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, polisin 1 haftada yaptığı çalışmalarda, 33 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Bu kişilerden 1'i mahkemece denetimli serbestlik kararı, 1 kişi savcılık tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 31 kişi ise emniyette ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. Cumhuriyet Başsavcılığı,Nevşehir
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:19