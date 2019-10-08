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Nevşehir'de firari 3 zanlı tutuklandı

Nevşehir'de haklarında yakalama kararı bulunan firari 3 zanlı tutuklandı.

08.10.2019 10:02Nevşehir'de firari 3 zanlı tutuklandı
Nevşehir'de haklarında yakalama kararı bulunan firari 3 zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçedeki, Acıgöl ilçesinde Osmanlı Caddesi'nde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş ederek bir kişinin yaralanmasına neden olan Ü.K. ve R.K. olayın ardından kaçtı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında, "Kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet etmek" suçundan yakalama kararı çıkarılan zanlılar, İstanbul polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'da adliyeye sevk edilen Ü.K. ve Ü.R. mahkemece tutuklandı.

Ürgüp ilçesinde ise çeşitli suçlardan aranan H.K.T, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından yakalandı.

Adliyeye sevk edilen H.K.T. "Ev ve iş yerinden hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından tutuklandı.

Nevşehir, Acıgöl, Güncel

Kaynak: AA

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