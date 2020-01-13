Haberler » Güncel » Nevşehir'de firari 8 sanık tutuklandı - Haber

Nevşehir'de firari 8 sanık tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 8 kişi yakalandı.

13.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:18Nevşehir'de firari 8 sanık tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 8 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası verilen firari sanıkların yakalanmasına yönelik il genelinde uygulama yapıldı.

Çalışmada, il merkezinde 6, Gülşehir ve Kozaklı ilçelerinde birer kişi olmak üzere 8 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:40  Yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın dorsesine çarpıp, yaralandı - Haber
12:40  143 bin öğrencinin burs maratonu - Haber
12:40  İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı - Haber
12:40  Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Altay açıklaması - Haber
12:39  İzmir'de 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
13.01.2020 12:41:12