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Nevşehir'de firari FETÖ üyesi yakalandı

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde FETÖ firarisi ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

24.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:15Nevşehir'de firari FETÖ üyesi yakalandı
'in merkez ilçeye bağlı beldesinde FETÖ firarisi ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Göreme beldesinde hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen firari FETÖ'cu E.G. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Jandarma, Göreme, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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