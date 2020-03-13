Nevşehir'de fırsatçılara göz açtırılmıyor
Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü bahane ederek fırsatçılık yapan, ürün stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gerçekleştirdiği denetimlerini sıklaştırdı.
13.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:42
Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü bahane ederek fırsatçılık yapan, ürün stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gerçekleştirdiği denetimlerini sıklaştırdı.
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla korona virüsü bahane ederek başta kolonya ve dezenfektan olmak üzere ürünlerinde fahiş fiyat belirleyen, fırsatçılık yapan ve ürün stoklayan iş yerlerine karşı her türlü tedbiri alarak denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, bugün de sabah saatlerinden itibaren bu denetimlerini sürdürdü. Zabıta ekipleri, beraberindeki Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte ziyaret ettikleri iş yerlerinde başta fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve ürün fiyatlarındaki değişikleri kontrol etti. Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumdan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapan iş yerlerine fırsat verilmeyeceğini ve bu gibi durumlarda işletmelere ciddi oranlarda para cezası uygulanacağını belirtti.
Nevşehir Belediyesi yetkilileri de, iş yerlerine yönelik denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini ve vatandaşların bu konuyla ilgili her türlü şikayetlerini Nevşehir Belediyesi'nin 153 Çağrı Merkezine ve 0537 850 50 50 nolu whatsapp ihbar hattına yapabileceklerini hatırlattı. - NEVŞEHİR
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla korona virüsü bahane ederek başta kolonya ve dezenfektan olmak üzere ürünlerinde fahiş fiyat belirleyen, fırsatçılık yapan ve ürün stoklayan iş yerlerine karşı her türlü tedbiri alarak denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, bugün de sabah saatlerinden itibaren bu denetimlerini sürdürdü. Zabıta ekipleri, beraberindeki Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte ziyaret ettikleri iş yerlerinde başta fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve ürün fiyatlarındaki değişikleri kontrol etti. Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumdan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapan iş yerlerine fırsat verilmeyeceğini ve bu gibi durumlarda işletmelere ciddi oranlarda para cezası uygulanacağını belirtti.
Nevşehir Belediyesi yetkilileri de, iş yerlerine yönelik denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini ve vatandaşların bu konuyla ilgili her türlü şikayetlerini Nevşehir Belediyesi'nin 153 Çağrı Merkezine ve 0537 850 50 50 nolu whatsapp ihbar hattına yapabileceklerini hatırlattı. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Nevşehir, Zabıta, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavları ertelendi
Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi