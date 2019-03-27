Nevşehir'de Gasp Zanlısı Tutuklandı

Nevşehir'de bir kişinin 80 lirasını gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Hacı Rüştü Mahallesi Kazım Hoca Sokak'ta köpeğini dolaştıran M.N, bir kişinin aracıyla köpeğine çarptığını iddia ederek, araç sürücüsünden para talep etti.
İsmi belirtilmeyen sürücünün itirazı üzerine M.N. bıçak tehdidiyle mağdurun cebindeki 80 lirayı aldı.
Araç sürücüsünün Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayeti üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri M.N'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N, mahkemece tutuklandı.
Araç, Nevşehir, Güncel
Kaynak: AA