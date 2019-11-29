Haberler » Güncel » Nevşehir'de 'Gelecek Senin Ellerinde' proje kapanış töreni yapıldı - Haber

Nevşehir'de "Gelecek Senin Ellerinde" proje kapanış töreni yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Gelecek Senin Ellerinde" projesi kapanış programı düzenlendi.

29.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:01Nevşehir'de
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Gelecek Senin Ellerinde" projesi kapanış programı düzenlendi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Gelecek Senin Ellerinde" proje kapanış programı düzenlendi. Proje kapsamında 20 gence dikiş alanında meslek edindirme kursu, 30 çocuğa yüzme kursu, 30 çocuğa sinema etkinliği, 20 çocuğa müzik kursu, bin çocuğa uygulamalı trafik eğitimi, 60 engelli bireye fidan dikimi etkinliği, 50 engelli bireye vadi yürüyüşü etkinliği, 34 çocuğa tarihi ve turistlik gezi düzenlendi. Proje kapsamında toplamda bin 244 çocuk ve genç ile direk temas kurulmasının yanı sıra il genelinde 5 bin kişiye ulaşıldı.

Kapanış programında konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, " Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'müz tarafından düzenlenen " Gelecek Senin Ellerinde" projesi kapsamında çocuklarımıza çeşitli etkinliklerin yanı sıra kurslar düzenledik. Projede bin 244 çocuğumuza ulaştık. İl genelinde ise 5 bin kişiye ulaşmış olduk. Bu projede emeği geçen başta Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gençlik ve İl Müdürü Mustafa Ünlüer, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık Barata ve davetliler katıldı. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:58 İklim Değişikliği Zirvesi'nden beklentiler düşük
16:58 Niğde'de 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
16:57 Kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı
16:56 Çanakkale'de 10 günde 1093 kaçak göçmen yakalandı
16:52 İl Milli Eğitimden aday öğretmenlere ziyaret
16:32 İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
15:38 Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam feci şekilde can verdi
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
29.11.2019 16:59:09