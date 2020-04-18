Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Nevşehir'de gezici otobüsle düzenlenen moral konserleri sürüyor

Nevşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kal" çağrısına uyan kent sakinlerine moral amacıyla gezici otobüsle düzenlenen konserler devam ediyor.

18.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:11
Nevşehir'de gezici otobüsle düzenlenen moral konserleri sürüyor
Nevşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kal" çağrısına uyan kent sakinlerine moral amacıyla gezici otobüsle düzenlenen konserler devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, üstü açık otobüsle gezen Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Topluluğu, Emek, Cevher Dudayev, Yeni ve Sümer mahallelerinde konser verdi. Otobüsün direksiyonuna geçen Belediye Başkanı Rasim Arı, bazı alanlarda aracı park ederek maske dağıttı.
Müziğin sesini duyarak evlerinin pencere ve balkonlarına çıkanlar, türkü ve şarkılara alkışlarıyla eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Arı, Kovid-19'la mücadele sürecinde kentin çeşitli noktalarında dezenfeksiyon çalışmasına aralıksız devam edildiğini, konser etkinliği ile de halkın moralini yüksek tutmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Salgınla mücadele sürecinde belediye olarak başarılı çalışmalar yaptıklarını aktaran Arı, "Kamu binalarından özel halk otobüslerine, cadde ve sokaklardan duraklara dezenfekte edilmedik hiçbir yer bırakmıyoruz. Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Bizler de yerel yönetimler olarak halkımızın huzur ve güvenliği için görevdeyiz. İçinde bulunduğumuz bu zor günleri hep birlikte atlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Gezici konser etkinliğinin yarın da Esentepe ve Güzelyurt mahallelerinde devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cevher Dudayev, Nevşehir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sopadan arabasıyla Malatya’nın simgesi olan ’Mercedes Kadir’ hayatını kaybetti Haberler
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti
Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Haberler
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Türkiye’den yardım bekleyen İngiltere’de korona ekipmanı krizi kapıda Haberler
Türkiye'den yardım bekleyen İngiltere'de korona ekipmanı krizi kapıda
Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haberler
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra herkes bu heykeli paylaşıyor Haberler
Ebru Şallı, oğlunu kaybettikten sonra herkes bu heykeli paylaşıyor
Haberler ›› Güncel ››Nevşehir'de gezici otobüsle düzenlenen moral konserleri sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:18: ADANA Polis, kalp krizi geçiren adamı hastaneye yetiştirdi - Haber 22:12: Manisa'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 101 kişiye işlem yapıldı - Haber 22:11: İlkel teleferik vagonunun çarptığı Revzagül, öldü - Haber 22:10: Sayısal Loto çekildi (2) - Haber 22:08: Sayısal Loto çekildi (1) - Haber 21:53: Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti - Haber 21:22: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi - Haber 19:25: Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi - Haber