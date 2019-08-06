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Nevşehir'de görüntü ve çevre kirliliğine geçit yok

Belediye Başkanı Rasim Arı, akşam saatlerinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını denetledi.

06.08.2019 08:47 Nevşehir'de görüntü ve çevre kirliliğine geçit yok

Nevşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde şehrin tüm mahallelerinde temizlik seferberliği başlatıldı. Mahallelerdeki boş arazilerde bulunan inşaat atıkları ve molozlar iş makineleri yardımı ile temizlenirken çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, şehirde çevre ve görüntü kirliliğine müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Beraberindeki Başkan Yardımcıları ile birlikte bir süre çalışmaları izleyen Başkan Arı, tüm mahallelerdeki boş arazilerin temizlenerek görüntü ve çevre kirliliğine son vereceklerini kaydetti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinden başlayarak gece yarısına kadar süren rutin temizlik çalışmalarının yanında mahalle aralarında bulunan boş arazilerde de temizlik çalışması yaptıklarını ifade eden Arı, "Nevşehir pırıl pırıl bir kent olacak. Bu konuda kararlıyız ve asla taviz vermeyeceğiz. Temizlik konusunda Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olmak için çabalıyoruz. Bu konuda belediye ekiplerimizin gösterdiği yoğun gayrete vatandaşlarımızın da destek olacağından hiç şüphem yok" dedi.


Kurban Bayramı, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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