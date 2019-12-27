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Nevşehir'de gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu düzenlendi

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 32 cep telefonu ele geçirildi.

27.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:36 Nevşehir'de gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu düzenlendi
'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 32 cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 iş yeri ve 3 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
İş yeri ve evlerde yapılan aramada 109 GSM hattı, gümrük kaçağı 32 cep telefonu, USB bellek, dahili ve harici bellek, İMEİ kopyalamaya yarayan cihaz bulundu, E.S. M.K, O.Y. ve H.Y. ile yabancı uyruklu C.H. ve A.H. gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

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