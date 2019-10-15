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Nevşehir'de hakkında arama kararı bulunan 3 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hapis cezası ile aranan 3 şüpheli yakalandı.

15.10.2019 15:30Nevşehir'de hakkında arama kararı bulunan 3 şüpheli tutuklandı
Nevşehir'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hapis cezası ile aranan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.A.G., 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.K. ve 6 yıl hapis cezası ile aranan H.D. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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