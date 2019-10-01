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Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

01.10.2019 13:01Nevşehir'de hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesince adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.E. ve Nevşehir 1.Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası ile aranan C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şahısta tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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