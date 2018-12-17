Nevşehir'de Hırsızlık Şüphelisi 2 Kişi Tutuklandı

Nevşehir
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık şüphelisi iki kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler
Mahallesinde bir ikamette çatı katı kapısının kırılarak evden hırsızlık olayı ile ilgili Hırsızlık-Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada hırsızlığın gerçekleştiği tarihte ikametin önünde bulunan bir araç üzerinde yapılan çalışmada şüpheli şahıslar ve çalmış oldukları 1 adet tır jantı ve 1 takım zincirin ile birlikte yakalandı. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler A.O., F.D. ve K.K. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiği. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.O. ve F.D. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Nevşehir
Kaynak: İHA