Nevşehir'de "Huzur ve Güven" Uygulaması

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:44



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:44

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen huzur uygulamasında bin 110 kişi sorgulandı.Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, aranan şahısların yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada 169 personel görev yaptı.Şehir giriş çıkışları ile kent merkezindeki 23 park, bahçe, 11 internet oyun salonu, 113 umuma açık yer ile 72 araç kontrol edildi. 8'i yabancı bin 110 kişinin sorgulamasının yapıldığı uygulamada, üç araç sahibine cezai işlem uygulanırken, daha önceden haklarında arama kararı bulunan üç kişi de gözaltına alındı.Açıklamada, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.