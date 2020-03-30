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Nevşehir'de ihtiyaç sahipleri için "Gönül Kumbarası" projesi başladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde başlatılan "Gönül Kumbarası" projesi başladı.

30.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:11
Nevşehir'de ihtiyaç sahipleri için
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde başlatılan "Gönül Kumbarası" projesi başladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı tehdit eden korona virüs sonrasında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla "Gönül Kumbarası" projesi başlatıldı. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın bir maaşını bağışladığı ilk olarak projeye Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli destek verirken projenin kısa sürede tüm şehre yayılması bekleniyor. Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, "Şimdi dünyayı etkisi altına alan başımızın belası bir virüs var. Bu virüs sosyal hayatı, ekonomik hayatı her şeyi etkilemiş durumda. Hükümetimiz tüm tedbirleri aldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız ülkemizde uyulması gereken tedbirleri alıyorlar. Ancak beraberinde bir de ekonomik sıkıntılar var. Bununla ilgili olarak Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve ekonomi bürokrasisi gerekli tedbirleri alıyor. Ancak beraberinde yerelde hemşehrilerimizin çekmiş olduğu sıkıntılar var. Özellikle 65 yaş üstü hemşehrilerimiz, kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz, engelli hemşehrilerimiz ve beraberinde maaş ile çalışan hemşehrilerimiz işlerini kaybettiler. Ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bizde belediye olarak karınca kararınca gönül kumbarası ismiyle bir kampanya başlattık. Öncülüğünü belediye personellerimiz, belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ve şahsım yapıyor. Bende bir maaşımı bu kampanyaya bağışladım. Ekip arkadaşlarım da aynı şekilde maaşlarını bağışladı. Personellerimiz de kendi imkanları ölçüsünde bağışlayacak. İnşallah burada oluşacak bir fonla biz hemşehrilerimizin yarasında küçükte olsa merhem olabilme gayretiyle başlatmış olduğumuz bir kumbara. İnşallah Rabbim bereketini verir" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından başlatılan projenin ilk gününe AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'da katılarak destek verdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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