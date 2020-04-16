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Nevşehir'de ihtiyaç sahipleri için ücretsiz ekmek projesi

Nevşehir Belediyesi, ramazan ayı yaklaşırken "Sofranızdaki lokma" adlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor.

16.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:18
Nevşehir'de ihtiyaç sahipleri için ücretsiz ekmek projesi
Nevşehir Belediyesi, ramazan ayı yaklaşırken "Sofranızdaki lokma" adlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla "Sofranızdaki lokma" projesi kapsamında çeşitli mahallere kurulacak ekmek stantlarından ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz faydalanabileceği belirtildi.
Kentte 7 mahalleye kurulacak stantlara belediye tarafından da günlük bin ekmek konulacağı ifade edilen açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Arı, "Dinimizin temelinde yatan bütün güzel hasletleri temsil eden şu günlerde, yardımlaşma ve dayanışmanın büyük önem arz ettiğine inanıyorum. Bu değerlerimiz beraberinde, bütün zorlukların da üstesinden gelmemizi sağlıyor. Bizler birlikte olduğumuz sürece, ülkemizin zorlu günleri atlatacağına hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.
Ücretsiz ekmek stantları, Mehmet Akif Ersoy, Bekdik, 350 Evler, Sümer, Kıratlıoğlu, 2000 Evler ve İbrahimpaşa mahallelerinde kurulacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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