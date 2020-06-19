Nevşehir'de imam hutbeyi otobüsün üzerinde okudu

Nevşehir'de imam hutbeyi otobüsün üzerinde okuduNEVŞEHİR'de, Camikebir caddesinde kılınan Cuma namazında imam hutbeyi üstü açık Big Bus otobüsüne çıkarak okudu.

19.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:12
Nevşehir'de imam hutbeyi otobüsün üzerinde okudu
NEVŞEHİR'de, Camikebir caddesinde kılınan Cuma namazında imam hutbeyi üstü açık Big Bus otobüsüne çıkarak okudu.
Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen camiler ve açık alanlarda Cuma namazı kılındı. Cami Cedid Mahallesi Camikebir Caddesinde kılınan Cuma namazına da çok sayıda vatandaş katıldı. Maskelerini takan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Bekir Efendi Camii imamı Emin İnce, Cuma hutbesini Big Bus otobüsüne çıkarak okudu. İnce, 'halis niyet' ve 'samimiyet' konulu hutbeyi okuduktan sonra otobüsten inip, Cuma namazını kıldırdı. Nevşehir’de imam hutbeyi otobüsün üzerinde okudu

Kaynak: DHA

Etiketler: Nevşehir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Son Dakika: Türkiye’de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu Haber
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Haber
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros’tan Türkiye’ye bir küstah tehdit daha Haber
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Haber
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL’lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Haberler››Güncel››Nevşehir'de imam hutbeyi otobüsün üzerinde okudu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:15: Son dakika haberleri: Kazada ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı (3) - Haber 20:15: Bitlis'te bir bina karantinaya alındı - Haber 20:15: Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden taziye ziyareti - Haber 20:15: Üzerinde sahta para ve uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı - Haber 20:15: Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haber 19:46: Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi - Haber 19:43: Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu - Haber 15:29: Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti - Magazin 13:08: Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor - Ekonomi