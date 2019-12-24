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Nevşehir'de itfaiye 2019 yılında 281 yangına müdahale etti

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında 281 yangına müdahale etmesinin yanı sıra 67 trafik kazasına müdahale etti.

24.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:08 Nevşehir'de itfaiye 2019 yılında 281 yangına müdahale etti
Belediyesi Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında 281 yangına müdahale etmesinin yanı sıra 67 trafik kazasına müdahale etti.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında 64 mesken, 36 araç ve 181'i de arazi yangını olmak üzere 281 yangına müdahale etti. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında, 67 trafik kazasına müdahale etmesinin yanı sıra 14'ü insan 43'ü de hayvan olmak üzere 57 kez kurtarma çalışmalarında bulundu.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından 484 işyerine de yangın güvenlik raporu verildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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