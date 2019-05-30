Nevşehir'de kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Avanos
ilçesinde arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişinin suçüstü yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri devriye faaliyeti yürüttükleri sit alanı yakınlarında kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.
Yapılan araştırma sonucu yerleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda isimleri açıklanmayan 5 kişi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.
Zanlıların beraberinde, birer jeneratör, makara sistemi, kaya kırıcı hilti ile 16 adet muhtelif kazı aleti ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
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Kaynak: AA