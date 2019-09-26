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Nevşehir'de kadın cinayeti

Nevşehir'in Göre beldesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

26.09.2019 11:20Nevşehir'de kadın cinayeti
Nevşehir'in Göre beldesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mustafa T. (64), eşi Melahat T'yi (59) evlerinde uyuduğu sırada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

Gürültüyü duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Melahat T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mustafa T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma, Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

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