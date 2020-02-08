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Nevşehir'de kar kalınlığı 24 cm ölçüldü

Nevşehir'de dün akşam saatlerinden itibaren yağan yoğun kar yağışının ardından il merkezine kar kalınlığı 24 santim olarak ölçüldü.

08.02.2020 10:03 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:03Nevşehir'de kar kalınlığı 24 cm ölçüldü
'de dün akşam saatlerinden itibaren yağan yoğun kar yağışının ardından il merkezine kar kalınlığı 24 santim olarak ölçüldü.

Nevşehir'de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece boyunca devam eden yoğun kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 24 santim olarak ölçüldü. Nevşehir'de yağan kar yağışı ile birlikte başta Nevşehir Belediyesi olmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipleri ve Karayolları ekipleri gece boyunca yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Nevşehir'de kar kalınlığının yüksek kesimlerde ise yaklaşık 38 cm olduğu tahmin ediliyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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