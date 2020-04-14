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Nevşehir'de karantinadaki köyden ayrılan kişiye 3 bin 150 lira ceza

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyünden ayrılan kişi, ilçe merkezinde yakalandı.

14.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:02
Nevşehir'de karantinadaki köyden ayrılan kişiye 3 bin 150 lira ceza
Nevşehir 'in Derinkuyu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyünden ayrılan kişi, ilçe merkezinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 5 Nisan'da 14 gün süreyle karantinaya alınan Çakıllı köyünde yaşayan bir kişinin buradan ayrıldığı belirlendi.

İsmi açıklanmayan kişi, Derinkuyu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe merkezinde yakalandı.
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 lira para cezası uygulanan ve hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adli işlem başlatılan söz konusu kişi, 112 Acil Servis ekipleri nezaretinde köydeki evine götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Derinkuyu, Nevşehir, Çakıllı, Güncel
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