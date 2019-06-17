17.06.2019 17:48
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Nevşehir'de kasten adam öldürmeye teşebbüsten 1 kişi tutuklandı

Nevşehir

Nevşehir Bekdik Mahallesinde kasten adam öldürmeye teşebbüs ve konut ihlalinin dokunulmazlığı suçundan polis ekiplerince şüpheli bir kişi yakalandı.

Nevşehir Bekdik Mahallesinde kasten adam öldürmeye teşebbüs ve konut ihlalinin dokunulmazlığı suçundan polis ekiplerince şüpheli bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bekdik Mahallesinde çıkan bir kavgada A.K tartışmış olduğu kişiyi kasığından ve sol böbrek üstünden ekmek bıçağıyla yaraladı. Olay yerinden kaçan A.K daha sonra ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkartıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'konut dokunulmazlığı' suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Polis, Nevşehir, 3. Sayfa

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