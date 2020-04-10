Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nevşehir'de kavga ihbarına giden polise alkışlı destek

Nevşehir'de bir grup vatandaş Polis Haftası dolayısıyla, kavga ihbarı yaparak çağırdıkları polisleri evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak alkışladı.

10.04.2020 23:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:56
Nevşehir'de kavga ihbarına giden polise alkışlı destek
Nevşehir 'de bir grup vatandaş Polis Haftası dolayısıyla, kavga ihbarı yaparak çağırdıkları polisleri evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak alkışladı.
Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) tarafından sosyal medyada yapılan çağrının ardından akşam saatlerinde, polise Emek Mahallesi'ndeki bir sitede kavga olduğu ihbarında bulunuldu.
Bölgeye sevk edilen ekipler, site içine girdiklerinde evlerinin balkon ve pencerelerinden kendilerini alkışlayan vatandaşlarla karşılaştı.

Vatandaşların alkışlı desteğine polisler de siren çalarak karşılık verdi.

NGC Başkanı Bayram Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 175'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ekici, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgını nedeniyle sağlıkçılarımızı ülke genelinde alkışladık. Bunu kat ve kat hak eden polislerimizi de alkışlamak istedik. Vefa Destek Hattı'na gelen talepleri vatandaşlara ulaştırmak adına büyük bir gayret sarf eden polisimiz bugünkü alkışı hak ediyor. Bizler de bugün gazeteciler olarak vatandaşlarımızla el ele vererek Türk Polis Teşkilatının 175'inci yılını kutlamak amacıyla böyle bir organizasyon düzenledik."
Polis ekiplerini kavga ihbarıyla olay yerine çağırdıklarını belirten Ekici, "Buraya geldiklerinde onlar için sürpriz oldu. Vatandaşımız balkonlara çıkarak Türk bayraklarıyla birlikte polisimizi alkışlamaya başladı. Çok duygulu anlar yaşadık." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Nevşehir, Polis, kavga, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Haberler
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› Güncel ››Nevşehir'de kavga ihbarına giden polise alkışlı destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:22: Bakan Soylu, 31 ildeki 2 günlük sokağa çıkma yasağını canlı yayında değerlendirdi Açıklaması - Haber 00:22: Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor - Haber 00:21: Küçük kızın sağlık çalışanı annesi ile buluşma anı duygulandırdı - Haber 00:20: Yasak öncesi başkentteki market ve fırınlarda yoğunluk yaşandı - Haber 00:18: Adana'da yasağın ardından fırın ve marketlere akın ettiler - Haber 23:58: Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın - Haber 23:30: Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak - Haber 23:09: İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik - Haber