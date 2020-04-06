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Nevşehir'de kaz hırsızlığına gözaltı

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ırmakta bulunan 3 kazı çaldığı belirlenen E.S. (28) gözaltına alındı.

06.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:46
Nevşehir'de kaz hırsızlığına gözaltı

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ırmakta bulunan 3 kazı çaldığı belirlenen E.S. (28) gözaltına alındı.

İlçe merkezinden devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine E.S.'nin sırtındaki çuvalı kontrol etti. Çuvalın içinde 3 canlı kaz bulundu. E.S, kazları ilçe merkezinden geçen Kızılırmak'tan çaldığını itiraf etti. Gözaltına alınan E.S, cumhuriyet savcısının talimatı üzerine 'hırsızlık' suçundan ifadesi alınıp, işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Avanos, Polis, Güncel
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