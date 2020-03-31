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Nevşehir'de kent girişlerinde araç sürücülerinin ateşi kontrol ediliyor

- Nevşehir'de kent girişlerinde araç sürücülerinin ateşi kontrol ediliyor Kamyon şoförü eldiven ve maske takmamasının sebebini haberlerde izlediğine bağladı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 sağlık ekipleri kentin girişlerinde araç sürücülerinin ve araç içerisinde bulunan...

31.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:24
- Nevşehir 'de kent girişlerinde araç sürücülerinin ateşi kontrol ediliyor
Kamyon şoförü eldiven ve maske takmamasının sebebini haberlerde izlediğine bağladı
NEVŞEHİR - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 sağlık ekipleri kentin girişlerinde araç sürücülerinin ve araç içerisinde bulunan vatandaşların ateşlerini ölçerek vatandaşlara maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir'de de polis ekipleri ve 112 ekipleri kentin girişlerinde araç sürücülerini ve araç içerisinde bulunan vatandaşların ateşlerini ölçüyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ile birlikte Nevşehir'de de korona virüs ile mücadele kapsamında tüm şehir adeta seferberlik ilan etti. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda vatandaşlara korona virüs ile mücadele konusunda eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunulmasının yanı sıra sağlık ekipleri ise vatandaşların ateşini ölçüyor.
Polis ekipleri tarafından maske ve eldiven takması konusunda uyarılarda bulunulan bir kamyon şoförü ise eldiven ve maske takmamasına bahane olarak televizyonlarda çıkan maske ve eldiven sağlıklı değil söylemlerini örnek göstererek takmadığını söylemesi dikkatlerden kaçmadı.
Nevşehir'de kentin giriş noktalarında yapılan bu uygulama her gün 24 saat boyunca devam edeceği öğrenildi.
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Nevşehir’de kent girişlerinde araç sürücülerinin ateşi kontrol ediliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Polis, Yerel

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Nevşehir'de kent girişlerinde araç sürücülerinin ateşi kontrol ediliyor
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