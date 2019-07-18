18.07.2019 15:50
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Nevşehir'de kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı

Nevşehir

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 şahıs yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan aranan ve hakkında 3 ay tazyik hapis cezası bulunan B.K.K., Nevşehir İlamat ve İnfaz bürosunca yaralama suçundan aranan ve hakkında 8 ay 3 gün hapis cezası bulunan E.U., dolandırıcılık suçundan üç ayrı dosyadan 8 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan E.Ş. ve uyuşturucu madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.C. yakalandı.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

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