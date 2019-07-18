Nevşehir'de kırmızı beyaz gece

Kırmızı beyazlı kulübün yeni transferleri ve yeni sezon formalarının da tanıtıldığı gecede ünlü sanatçı Kürşat sahne aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor'un yeni yönetim kurulu ve yeni transferlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Gecede sahne alan Kanal 7'nin sevilen yüzü sanatçı Kürşat seslendirdiği türkülerle konuklara neşeli dakikalar yaşattı. Nevşehirli olması nedeniyle kendisinin de sıkı bir Nevşehir Belediyespor taraftarı olduğunu belirten Kürşat, kırmızı beyazlı kulübe yeni sezonda başarılar diledi.

Kürşat konseri sırasında aynı zamanda sanatçı kimliği ile tanınan Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ı sahneye davet etti. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Emniyet Müdürü Artunay, eline aldığı sazı ile iki ayrı türkü seslendirdi. Artunay'ın Azeri ve Diyarbakır yöresine ait seslendirdiği türküler büyük alkış topladı.

Ardından konuşan Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, kulübün kuruluşunun 50. Yılında Nevşehir'e şampiyonluk sevinci yaşatmak istediklerini belirterek tüm hemşehrilerini kulübe destek olmaya davet etti.

Kurdukları kadronun kırmızı beyazlı kulübü şampiyonluğa taşıyacağına inandığını söyleyen Özaltın, "Öyle inanıyorum ki kurduğumuz bu kadro 2019-2020 sezonu sonunda bu şehre şampiyonluğu armağan edecek ve şehrimizin yıllardır süren 2. Lig hasretini sona erdirecek. Bunun için tüm Nevşehirlilerden destek bekliyoruz. Bizler yönetim kurulu olarak elimizi taşın altına koyduk. İşimizden, ailemizden feragat ederek gece gündüz bu takım için çalışmaya söz verdik. Sizlerden beklentimiz ise bu takımı sahiplenmeniz ve başarıya ortak olmanız. Bu takımın sonunda her ne kadar Belediyespor ibaresi yer alsa da bu kulüp sadece Nevşehir Belediyesi'nin veya biz yönetim kurulu üyelerinin değil; soğuk sıcak demeden, en uzak deplasmanlarda bile kırmızı beyazlı arma peşinde gidenlerin, bu takım Meteris'te takımının maç günü sabaha kadar uyumayanların, bu takım sanayide biriktirdiği haftalıkları ile Gazi Stadı önünde bilet kuyruğu bekleyenlerin, bu takım İstanbul'da Ankara'da, yurt dışında yaşayıp da Nevşehir Belediyespor için kalbi atanların, yani bu takım sizin. Gelin hep birlikte Nevşehir Belediyespor'u üst liglere taşıyalım."

Özaltın ayrıca kulübün kuruluşundan bu yana görev yapan tüm başkan, yönetici, teknik ekip ve sporculara teşekkür etti.

BAŞKAN ARI'DAN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Şehrin tamamının bir ve beraber olması durumunda kazanamayacakları hiçbir şeyin olmadığını ifade eden Arı, spordaki başarının da ancak bu yolla gelebileceğini söyledi. Kulüp Başkanı Esat Özaltın'a ve yeni yönetim kurulu üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Arı, kırmızı beyazlı kulübün kuruluşunun 50. Yılında şampiyon olmasını çok istediklerini kaydetti.

Arı şöyle konuştu;

"Biz bu şehir için birilerinin sırf para kazanması için değil karakterli, aç, armaya aşık ve savaşan bir takım oluşturmamız lazım. Birbirleri ile kardeşliğini pekiştirmiş, birbirlerine saygı duyan, oynayan ile oynamayanın birbirini sevdiği bir takım kuralım istemiştik. Hamdolsun bu yolda da hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Sadece takımdaki birlik ve beraberlik değil bu salondaki bizlerin birliği ve beraberliği hem şehrimizin kalkınması hem de Nevşehir Belediyespor'umuzun bu yılki şampiyonluğu için çok önemli. Birbirimizi seveceğiz. Birbirimizi sevip kucaklaştığımız müddetçe bizim başarıyı yakalayamamamız mümkün değil. Bunun yanında şehrin de kalkınıp daha ileriye gitmemesi mümkün değil. Gelin birlik olalım, birlik olduğumuz ve birbirimizi sevdiğimiz müddetçe kaybedeceğimiz hiçbir şey yok ancak kazanacağımız çok şey var. Ne olur birbirimizi sevsek? ne kaybederiz? Koskaca bir şehir, burada olan veya olmayan hangi sektörde hangi işi yaparsa yapsın, hangi meslek grubuna mensup olursa olsun emin olun hepimize yeter. Bu şehirde bu potansiyel var. Tek yapmamız gereken birbirimizi seveceğiz, kucaklaşıp birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Hepimiz insanız ve hepimizin eksiklikleri var. Biz kardeş olacağız dedikoduya, dışardaki fitneye kulak asmayacağız.Ben burada söz veriyorum; bu kardeşiniz bu şehre değer katabilecek her şey için kendisinin feda etmeye ve hiçbir olumsuzluk, hiçbir dedikodu, hiçbir fitnelik ve fesatlık içerisinde olmayacağıma dair bu kıymetli topluluğun huzurunda söz veriyorum."

SPOR BU ŞEHRİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise, Nevşehir Belediyespor'a geçmiş dönemlerde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti. Nevşehir Belediyespor'un şehrin birleştirici gücü olduğunu vurgulayan Açıkgöz, "Bu şehir sporu çok seviyor. Bu şehrin sevgisini karşılıksız bırakmamak için Nevşehir Belediyesporumuza hep beraber sahip çıkacağız. Spor bu şehrin kenetlenmesi için çok önemli bir araç. Tribünlerde her hafta farklı siyasi görüşlerden olan binlerce kişi bir araya gelerek bu şehrin takımı için bir oluyor, beraber oluyor. Bu takımın başarılarıyla mutlu oluyor, başarısız sonuçlara birlikte üzülüyor. " dedi.

Sporun içinden gelen, sporu seven Rasim Arı gibi bir ismin Nevşehir Belediye Başkanı olmasının bu şehir için büyük bir avantaj olduğunu kaydeden Açıkgöz, verdiği desteklerden dolayı Arı'ya teşekkür etti. Açıkgöz Şunları söyledi;

"Bu takım hepimizin. Bu takımın sahipleri Türkiye'nin dört bir köşesindeki ve yurt dışındaki hemşehrilerimiz. Dolayısıyla bu takıma sahip çıkmakta hepimizin görevi. Bizler siyasetçiler olarak elimizden gelen tüm gayreti göstererek takımımızı destekleyeceğiz. Aynı zamanda Rasim Arı'nın Nevşehir Belediye Başkanı olması bizler için büyük bir şans. Kendisinin bu işin mutfağından gelmesi bu şehrin avantajı. Onun da desteği ile bu takımı hep beraber omuzlayarak, bu değere sahip çıkarak üst liglere çıkmak istiyoruz. Hedefimiz bizim Süper Lig inşallah. Bunu başaracak gücümüz var. Turizmimiz, sanayimiz ve yeni projelerimizle bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum"

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Rasim Arı, kırmızı beyazlı kulübün üzerlerinde isimleri yazılı 50 numaralı yeni sezon formalarını Vali İlhami Aktaş, Milletvekili Açıkgöz, İl Emniyet Müdürü Artunay, AK Parti İl Başkanı Yanar ve protokol üyelerine armağan etti.

Protokol üyeleri gecenin sonunda Nevşehir Belediyesporlu futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geceye Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Belediye Başkan Yardımcıları, bazı daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları, Nevşehir Belediyespor yöneticileri, futbolcular ve teknik heyet katıldı.