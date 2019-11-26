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Nevşehir'de kısa kısa

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, ilçedeki Kadın ve Gençlik Gelişim Merkezi'ni ziyaret ederek, kursiyerlerle görüştü.

26.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:14Nevşehir'de kısa kısa
Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, ilçedeki Kadın ve Gençlik Gelişim Merkezi'ni ziyaret ederek, kursiyerlerle görüştü.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında gerçekleşen programda, Aktürk, kadına karşı işlenen suçların ve şiddetin karşısında olduklarını belirterek, "Kadınların yanındayız" mesajı vermek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiğini kaydetti.
Merkezde, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla doğal sabun üretimiyle ilgili eğitim alan kursiyerler, imal ettikleri sabunlarla "Kadına şiddete hayır" yazarak, Başkan Aktürk ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
'deki Kıbrıs gazilerine madalya verildi

Nevşehir'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 3 gaziye madalya verildi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler Yaşar Koçyiğit, Mehmet Görkem ve merhum gazi Mehmet Yavuz Aydın'ın eşi Sultan Aydın'ı evlerinde ziyaret ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından hazırlanan madalyaları takdim etti.

Vali Aktaş'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hüseyin Şener de eşlik etti.

Mehmet Aktürk, Nevşehir, Ürgüp, Güncel

Kaynak: AA

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