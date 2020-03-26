Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nevşehir'de "Korona Konserleri" başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından "Korona Konserleri" kapsamında Emlak Konut sitelerinde "Evde Kal" konseri düzenlendi.

26.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:36
Nevşehir'de
Nevşehir Belediyesi tarafından "Korona Konserleri" kapsamında Emlak Konut sitelerinde "Evde Kal" konseri düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi korona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşların akşam saatlerinde evde canları sıkılmaması amacıyla "Korona Konserleri" başlattı. Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen korona konserlerinin ilki Emlak konut sitesinde düzenlendi. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü müzik topluluğu tarafından düzenlenen konseri vatandaşlar balkonlarından dinledi. Müzik topluluğu tarafından düzenlenen konsere vatandaşlar balkonlarından cep telefonu ışıklarıyla eşlik ederken düzenlenen konser yaklaşık bir saat sürdü.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada korona konserleri silsilesinin ilkini bugün başlattıkların ve her mahallede devam edeceğini belitti. Arı, "Ülkemiz, dünyamız çok zor bir süreçten geçiyor. Çin'de ortaya çıkıp dünyanın her bir tarafında bir salgın haline gelen bu virüs belası korona virüs, sosyal, ekonomik ve siyasi manada ülkelerde ciddi değişikliğe zemin hazırlıyor. Bu ortamda, insanlarımızın evde kalması ve her türlü hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Bunu yaparken insanlarımızın günlük ihtiyaçları oluyor. Bu kapsamda yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için sosyal çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında evlerinde sıkılanlar için de korona konserler silsilesi ile şehrimizin psikolojisini, moral ve motivasyonunu üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz. Hemşerilerimiz her şeyin en güzeline layık. Her akşam inşallah korona konserleri silsilesi ile şehrimizin moral motivasyonunu üst seviyede tutmaya çalışacağız" dedi.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konseri takip eden Emlak konut sakinleri ise bu şekilde konser ziyafeti verilmesinden son derece mutlu olduklarını ifade etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Nevşehir'de 'Korona Konserleri' başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi Haberler
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi
ABD’de endişe verici koronavirüs araştırması: 81 bin kişi ölecek Haberler
ABD'de endişe verici koronavirüs araştırması: 81 bin kişi ölecek
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 75’e, vaka sayısı 3629’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi
Belediye Başkanı uyardı: Virüs yayılıyor, ilk kaybımızı verdik Haberler
Belediye Başkanı uyardı: Virüs yayılıyor, ilk kaybımızı verdik
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Asansörde tepki çeken görüntüler Haberler
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Asansörde tepki çeken görüntüler
’Öncelikli hasta değilsin’ denilen kadın bir gün sonra koronadan öldü Haberler
'Öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra koronadan öldü
Fransa’da Kovid-19 bilançosu yükseliyor! Ölü sayısı arttı Haberler
Fransa'da Kovid-19 bilançosu yükseliyor! Ölü sayısı arttı
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

23:36: (Koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sonrası konuştu - Haber 23:35: (KORONAVİRÜS G20 LİDERLER OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ SONRASI KONUŞTU - Haber 23:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19'a karşı tüm ülkelere ortak mücadele çağrısı - Haber 23:31: İzmir'de ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü - Haber 23:30: Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi - Haber 23:15: 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi - Haber 22:38: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi - Haber 22:07: Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor - Haber 22:03: İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü - Haber 21:50: ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek - Haber 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler