Nevşehir'de korona virüs hakkında yalan paylaşım yapan 2 kişi yakalandı
Nevşehir'de korona virüs ile ilgili sosyal medya hesaplarından yalan paylaşımda bulunan 2 şüpheli yakalandı.
16.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:59
Nevşehir 'de korona virüs ile ilgili sosyal medya hesaplarından yalan paylaşımda bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbar ve şikayetler sonrasında sosyal medya hesaplarından "Korona Virüs Nevşehir'de" paylaşımlarında bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbar ve şikayetler sonrasında sosyal medya hesaplarından "Korona Virüs Nevşehir'de" paylaşımlarında bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa
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