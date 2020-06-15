Nevşehir'de koronavirüs şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Nevşehir'de koronavirüs şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldıNEVŞEHİR'de, koronavirüs taşıdıkları iddiasıyla durdurulan kamyondaki baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

15.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:54
Nevşehir'de koronavirüs şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı
NEVŞEHİR'de, koronavirüs taşıdıkları iddiasıyla durdurulan kamyondaki baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde durdurulan kamyonun çevresine şerit çekilerek araca yaklaşılması yasaklandı. Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 50 ABB 314 plakalı kamyonda bulunan M.Ş. (50) ve oğlu K.Ş'nin (25) koronavirüs taşıdığı iddiasıyla polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kamyonu durdurdu. Özel kıyafetli sağlık ekipleri, kamyon içinde bulunan M.Ş. ve K.Ş'yi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis durdurulan kamyonun çevresine şerit çekerek, güvenlik önlemi aldı. Ekipler, vatandaşları kamyona yaklaşmaması konusunda uyardı. Nevşehir Belediyesi sağlık ekipleri kamyon ve çevresini dezenfekte etti. Nevşehir’de koronavirüs şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Nevşehir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Yeni Zelanda’da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi Haber
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Haberler››Güncel››Nevşehir'de koronavirüs şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:17: Görsel şölen oluşturan "halı tarlaları" ilgi çekiyor - Haber 21:17: TİKA'dan Özbekistan'daki felaketzedelere yardım - Haber 21:17: Türkiye'den gönderilen tıbbi yardım Sudan'a ulaştı - Haber 21:17: Bayburt'ta canlı hayvan pazarı hizmete açıldı - Haber 21:13: Son dakika... Çanakkale açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı - Haber 21:04: Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti - Spor 21:00: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz - Haber 20:46: Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi - Haber 14:38: İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu - Haber