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Nevşehir'de koronavirüs tedbirleri

Gülşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçenin çeşitli yerlerinde kontrollü meyve ve sebze satış noktaları oluşturdu.

19.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:52
Nevşehir'de koronavirüs tedbirleri
Gülşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçenin çeşitli yerlerinde kontrollü meyve ve sebze satış noktaları oluşturdu.

İlçedeki halk pazarını geçici süre kapatma kararı alan Gülşehir Belediyesi, vatandaşların meyve, sebze tedarikinde sorun yaşamaması amacıyla 7 ayrı mahallede bu ürünlerin satışı için kontrollü satış noktası kurdu.
Bu noktalarda belirli aralıklarla kontrollü satış yapılacak.
Derinkuyu

Derinkuyu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede hafta sonları kurulan halk pazarını kapatma kararı aldı.

Belediye Başkanı Bülent Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedbir kapsamında vatandaşların yoğunluk oluşturduğu halk pazarının geçici süreyle kapatılması kararı aldıklarını belirtti.

Belediye bünyesinde oluşturulan ekip tarafından ilçedeki çeşitli alanlarda sürdürdükleri dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü de aktaran Aksoy, "Vatandaşların yoğunlukla kullandığı kamu ve özel kuruluşlar ile duraklar ve halk otobüslerinde dezenfekte çalışması sürüyor. Vatandaşımızı salgın hastalıklardan koruma tedbirleri kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda yeni kararlar almaya devam ediyoruz." dedi.
Hacıbektaş

Hacıbektaş Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, fırın, pastahane ve marketlerde denetimlerini artırdı.

Gıda ve Kontrol Şubesi ekipleri, ilçede gıda satışı yapılan çeşitli iş yerlerindeki denetimlerinde, hijyene dikkat edilmesi için esnaf ve vatandaşları uyardı.
Ekipler, sağlıklı gıda tüketimi açısından eldiven, maske ve bone kullanımı konularda bilgilendirmede bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Derinkuyu, Gülşehir, Güncel

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