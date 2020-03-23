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Nevşehir'de koronavirüs tedbirleri

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çeşitli tedbirlerin alınmasına devam ediliyor.

23.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:56
Nevşehir'de koronavirüs tedbirleri
Nevşehir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çeşitli tedbirlerin alınmasına devam ediliyor.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kamu, kurum ve kuruluşlarının binaları, okullar, halk otobüsleri, duraklar, otogar ve yolcu otobüslerini düzenli olarak dezenfekte ederken, ilaçlama araçları da sokak ve caddelerde çalışma yürütüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı onaylı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen kokusuz ürünlerle yapılan ilaçlama çalışmaları belirli aralıklarla tekrar ediliyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlılara hizmet sunuyor

Kent merkezi ve ilçelerde, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" da hizmet sunmaya başladı.

İl ve İlçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler ve belediye görevlileri, ilgili birimlere telefon yoluyla ulaşan 65 yaş üstü ve kronik hastalığını bulunan vatandaşların, ihtiyaç duyduğu malzemeleri temin ederek adreslerine teslim ediyor.
Halkın yoğunluk oluşturduğu alanlarda devriye görevi yürüten trafik polisleri de zaman zaman anons yaparak, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Nevşehir, Güncel

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