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Nevşehir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan yabancı uyruklu 5 kişiye ceza verildi

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında berber salonunda saç kesimi yapan İran uyruklu iş yeri sahibi ile Afganistan uyruklu 4 müşterisine para cezası uygulandı.

09.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:20
Nevşehir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan yabancı uyruklu 5 kişiye ceza verildi
Nevşehir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında berber salonunda saç kesimi yapan İran uyruklu iş yeri sahibi ile Afganistan uyruklu 4 müşterisine para cezası uygulandı.
Kentte koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerini sürdüren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 350 Evler Mahallesi'nde, İran uyruklu Samir Jelali'ye ait berber salonunun faaliyette olduğunu tespit etti.

İş yerinin ruhsatsız olduğunu da belirleyen polisin haber vermesi üzerine iş yerine gelen Nevşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, dükkanı mühürledi.
Polis ekipleri iş yeri sahibine 3 bin 150 lira, müşterilere de 392'şer lira idari ceza uyguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Afganistan, Nevşehir, İran, Güncel
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