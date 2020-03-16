Nevşehir'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşım yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli...
Nevşehir'de yeni tip koronavirüsle ilgili sosyal medyadaki provokasyon içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.
16.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:02
Nevşehir 'de yeni tip koronavirüsle ilgili sosyal medyadaki provokasyon içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine koronavirüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesaplarından asılsız paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla iki zanlıyı yakaladı.
Şüpheliler, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine koronavirüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesaplarından asılsız paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla iki zanlıyı yakaladı.
Şüpheliler, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel
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