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Nevşehir'de lokanta sahibi ve müşterilerine "sosyal mesafe" cezası

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hizmet sunmaması gerektiği halde açık bulundurulan lokantanın sahibi ve müşterilerine toplam 15 bin 750 lira cezai işlem uygulandı.

08.04.2020 00:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 00:08
Nevşehir'de lokanta sahibi ve müşterilerine
Nevşehir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hizmet sunmaması gerektiği halde açık bulundurulan lokantanın sahibi ve müşterilerine toplam 15 bin 750 lira cezai işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Avanos ilçesinde, 4 kişilik arkadaş grubu, yemek için koronavirüs önlemleri kapsamında hizmete kapalı bulundurulan lokantaya gitti.
İş yeri sahibince kabul edilen müşteriler aynı masada oturarak hizmet aldı.

Bölgede denetim yapan polis, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında halk sağlığını hiçe sayarak tehlikeye soktukları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları için müşterilere ve iş yeri sahibine 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

Kentte, salgın riskinin minimum seviyede tutulması amacıyla polis ve zabıta ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürürken, il merkezi, ilçe, belde ve köylerde vatandaşların kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Nevşehir, Avanos, Polis, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Nevşehir'de lokanta sahibi ve müşterilerine 'sosyal mesafe' cezası - Haberler

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